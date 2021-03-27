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США изучают, как могут помочь в разблокировании Суэцкого канала

27.03.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти США изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Об этом, как сообщает в пятницу пресс-пул Белого дома, американский президент Джо Байден заявил журналистам в штате Делавэр.

«У нас есть оборудование и возможности, которых нет у большинства стран. Мы изучаем, какую помощь можем оказать», - сказал американский лидер.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу сообщила журналистам, что США предложили помощь Египту в разблокировании Суэцкого канала. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что Военно-морские силы (ВМС) США в ближайшее время направят в Египет группу специалистов по дноуглубительным работам для консультирования египетских властей по действиям для возвращения на фарватер Ever Given. По сведениям Си-эн-эн, специалисты отправятся в Египет не позже 27 марта, передает ТАСС.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала, изменив курс из-за сильного ветра и песчаной бури и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. В пятницу сотрудники канала продолжили работать над тем, чтобы освободить канал и вновь поставить судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров на фарватер. К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage.

Спустя сутки после инцидента, когда стало ясно, что оперативно снять с мели судно не удастся, цены на нефть на мировом рынке выросли на 6%. В настоящее время на проход через канал в очереди стоят более 10 танкеров с 15 млн баррелей нефти. По оптимистичным прогнозам, открыть путь через канал удастся в субботу к вечеру, скептики говорят, что блокировка канала может продлиться еще несколько дней.

 
 
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Власти США изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.
 
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