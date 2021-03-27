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Лукашенко расширил свои полномочия по помилованию

27.03.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В связи с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в Беларуси внесены изменения в порядок освобождения лиц от уголовной ответственности по решению президента.

Согласно указу №122 от 26 марта вводится пакетный принцип внесения ходатайств об освобождении от уголовной ответственности на рассмотрение президента.

Кроме того, вводится институт поручительства при помиловании осужденных, согласно которому родственники осужденного либо хорошо знающие его люди смогут предоставить личные поручительства в качестве гарантии законопослушного поведения помилованного.

Указ вступает в силу с 14 апреля 2021 года.

 
 
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В связи с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в Беларуси внесены изменения в порядок освобождения лиц от уголовной ответственности по...
 
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