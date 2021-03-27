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Bloomberg: иридий может подвинуть биткоин

27.03.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У биткоина появился серьезный конкурент в глазах инвесторов, которые обратили внимание на иридий.




Иридий это один из самых редких драгоценных металлов, его добывают как побочный продукт платины и палладия. Как сообщает Bloomberg, с начала января стоимость иридия выросла на 131% против 85% у биткоина.

Рынок иридия гораздо меньше, чем у более известных родственных металлов. И любые производственные проблемы могут заметно повлиять на цены. А прошлый год как раз вызвал перебои в поставках и повысил спрос на его использование в электронных экранах. При этом иридий не продается на бирже или через биржевые фонды. Розничным покупателям приходится ограничиваться слитками от горстки дилеров, а немногие крупные инвесторы, работающие с иридием, идут прямо к производителям.

В итоге время выполнения заказа слишком растягивается, чтобы своевременно увеличивать предложение, считают эксперты. И единственное краткосрочное решение — более высокие цены, чтобы заставить продавать существующие активы. Привлекательность иридия объясняют и ограниченными инвестициями в производство платины.

По данным Johnson Matthey Plc, цена на иридий, который используется в свечах зажигания, уже выросла до $6 тыс. за унцию. Теперь он более чем в три раза превосходит по цене золото.
 
 
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У биткоина появился серьезный конкурент в глазах инвесторов, которые обратили внимание на иридий.
 
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