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В сети продают базу данных белорусских юзеров. Возможно, это украденная база Petitions.by

27.03.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В телеграм-канале «Data1eaks | Утечки баз данных» пишут, что на теневых форумах за $1 тыс продаётся база данных из 600 тыс пользователей. Утверждается, что речь идёт о базе сайте Petitions.by, которая могла быть украдена пару дней назад.



В телеграм-канале «Утечки информации» представлен скриншот продаваемой базы. На нём видно, пишет Трибуна, что в базе есть электронная почта пользователей, у некоторых (не у всех) из них видны ФИО, адрес и номер телефона. 



Возможно, эти данные могли быть получены после взлома аккаунта сотрудника Petitions.by. 

Разработчики сайта сообщали, что после взлома аккаунта одного из модераторов могли утечь условно публичные данные подписи, которую пользователь оставляет под обращением и которыми обладает любой чиновник, рассматривающий обращение: ФИО, адрес, адрес e-mail. Никакие другие данные Petitions.by не запрашивает и не обрабатывает. 

Разработчики Petitions.by пояснили dev.by, что номера телефона пользователи сайта оставляют по желанию — для связи модератора в случае необходимости, например, когда нужно обсудить содержание петиции. При этом номер никак не проверяется. 
 
 
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В телеграм-канале «Data1eaks | Утечки баз данных» пишут, что на теневых форумах за $1 тыс продаётся база данных из 600 тыс пользователей. Утверждается, что речь идёт о базе...
 
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