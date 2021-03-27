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По плану-прогнозу АБФФ сборная Беларуси должна выйти на ЧЕ-2028 с занятием 17-22 места, молодежка – в топ-4 ЧЕ-2027
Источник материала: Партизан
Как сообщалось ранее, АБФФ опубликовала концепцию развития белорусского футбола до 2028 года.
Составлен план-прогноз результатов мужской национальной сборной Беларуси,
В рейтинге сборных национальная команда к 2028 году должна находиться в топ 60 (56 место).
По плану-прогнозу концепции развития молодежная сборная Беларуси должна попасть в топ-4 ЧЕ-2027 и занять 8-10 место на ОИ-2028.
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По плану-прогнозу АБФФ сборная Беларуси должна выйти на ЧЕ-2028 с занятием 17-22 места, молодежка – в топ-4 ЧЕ-2027
Как сообщалось ранее, АБФФ опубликовала концепцию развития белорусского футбола до 2028 года.
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