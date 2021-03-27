По плану-прогнозу АБФФ сборная Беларуси должна выйти на ЧЕ-2028 с занятием 17-22 места, молодежка – в топ-4 ЧЕ-2027









пишет Трибуна, который предусматривает выход на чемпионат Европы-2028 с занятием 17-22 места. Составлен план-прогноз результатов мужской национальной сборной Беларуси,Трибуна, который предусматривает выход на чемпионат Европы-2028 с занятием 17-22 места.













В рейтинге сборных национальная команда к 2028 году должна находиться в топ 60 (56 место).













По плану-прогнозу концепции развития молодежная сборная Беларуси должна попасть в топ-4 ЧЕ-2027 и занять 8-10 место на ОИ-2028.







