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Белорусские арбитры во главе с Кульбаковым обслужат матч отбора к ЧМ-2022 Казахстан – Франция
Источник материала: Партизан
Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым получила назначение на матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Франции.
Помогать на линиях ему будут Олег Маслянко и Дмитрий Жук. Четвертый арбитр – Виктор Шимусик.
Матч Казахстан – Франция пройдет 28 марта в Нурсултане.
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Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым получила назначение на матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Франции.
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