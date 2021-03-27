Народный опрос: у белорусов зафиксирован всплеск позитивных ожиданий









Утром 27 марта в микрорайоне "Каскад" / Еврорадио





"Одновременно с этим значительно выросла доля людей, которые в разрешении политического кризиса полагаются на лидеров протеста", — говорят в "Народном опросе".





передает Еврорадио, что их вдохновило голосование на платформе "Голос", объявленное Светланой Тихановской. Более половины респондентов сказали,Еврорадио, что их вдохновило голосование на платформе "Голос", объявленное Светланой Тихановской.





Треть респондентов считают, что цель голосования — убедить другие страны усилить давление на действующий режим. Ещё 24% полагают, что голосование призвано показать властям что "люди не успокоились". Чуть меньше (23,5%) респондентов верят, что опрос станет этапом на пути переговоров.





"Если подытожить: голосование на платформе “Голос” попало в ожидание протестной аудитории о новых способах давления на действующую власть - таких, которые пусть и требуют личного участия, но не несут угроз безопасности", — заключили в "Народном опросе".





По данным на утро 27 марта, участие в опросе на платформе "Голос" приняли более 760 тысяч белорусов, из них более 750 тысяч выступают за переговоры между властью и оппозицией при международном посредничестве.