Павел Можейко задержан на 72 часа





Павел Можейко. Фото: belsat.eu





Вечером 26 марта он поехал в Следственный комитет давать показания по делу о реабилитации нацизма и не вернулся с допроса.





Уголовное дело завели также в отношении художника Алеся Пушкина. Он находился на выставке в Киеве. Художник вылетел из Киева вечерним рейсом. После 21.00 он прошел пограничный контроль в минском аэропорту и перестал выходить на связь, пишет Свабода. Позже Белсат стало известно, что он на свободе и возвращается домой в деревню Бобр Крупского района. Он будет находится в изоляции по месту прописки 10 дней.





Что за дело?





На Павла Можейко, руководителя площадки «Центр городской жизни», художника Алеся Пушкина и «иных лиц» 26 марта завели уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК за действия, направленные на реабилитацию и оправдание нацизма.





Причина — демонстрация 19 марта на выставке картин портрета Евгения Жихаря с автоматом на плече, сообщила прокуратура.



Свидетелем проходит сотрудница Hrodna.life





Журналистка и редакторка спецпроектов Hrodna.life Ирина Новик проходит свидетелем по делу о реабилитации нацизма. Около 21.30 26 марта с обыском пришли силовики.





Обыск шел четыре часа и закончился около 00.30. Следователь и два оперативных сотрудника изъяли ноутбук и телефон. Ирина на свободе, она дала подписку о неразглашении.