Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные

Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банком — 2,627 рубля, а евро — 3,099 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,662 рубля (Белгазпромбанк), а ниже всего — 2,627 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк, БСБ Банк — 2,62 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанк — 3,14 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,099 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанк — 3,09 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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