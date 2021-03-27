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Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные
Источник материала: UDF
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,662 рубля (Белгазпромбанк), а ниже всего — 2,627 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк, БСБ Банк — 2,62 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанк — 3,14 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,099 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанк — 3,09 рубля.
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Выше всего курс продажи банками доллара — 2,662 рубля — установил Белгазпромбанк.
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