Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные Выше всего курс продажи банками доллара — 2,662 рубля — установил Белгазпромбанк.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,662 рубля (Белгазпромбанк), а ниже всего — 2,627 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк).Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк, БСБ Банк — 2,62 рубля.Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанк — 3,14 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,099 рубля.Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанк — 3,09 рубля.