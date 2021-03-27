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Весна приближается! Прогноз погоды на 27 марта

27.03.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Весна приближается! Прогноз погоды на 27 марта
Фото: ОНТ
27 марта атмосферными процессами продолжит управлять область высокого атмосферного давления. По ее периферии будут поступать более теплые воздушные массы с Западной Европы. В результате не будет условий для развития плотной облачности, будет преобладать теплая, сухая погода с большим суточным ходом температуры.

В субботу ожидается переменная облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы будет сгущаться туман, видимость до полукилометра. Ветер южный слабый до умеренного, днем по западу порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура воздуха составит от 0°C в восточных районах до +3°С в центральных и западных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня воздух прогреется от +10°С по северу до +12°С по югу. К вечеру температура опустится до +7°С…+9°С. Средняя температура на 4-7 градусов выше нормы.

В воскресенье понадобятся зонтики. Погодные условия будут формировать атмосферные фронты и неустойчивые влажные воздушные массы. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман, видимость до полукилометра. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью 0°C…+5°С, днем от +5°С по северо-востоку +11°С по юго-западу. В начале следующей недели метеоусловия существенно не изменятся – умеренно тепло и с дождями.

 
 
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В субботу ожидается переменная облачность. Без осадков.
 
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