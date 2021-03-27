Источник материала: UDF



Фото: Depositphotos.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как информация внутри цифровых фото дает возможность за нами следить Когда вы делаете фото, ваш смартфон или цифровая камера хранит метаданные внутри файла.

Когда вы делаете фото, ваш смартфон или цифровая камера хранит метаданные внутри файла с изображением. Это информация о том, где и когда было сделано фото, а также что за камера использовалась.Есть ряд бесплатных программ, с помощью которых можно убрать метаданные с фото. Но большинство людей даже не понимают, что они там есть, и не догадываются, как ими можно воспользоваться,ВВС.Такая неосведомленность помогает правоохранителям в расследованиях, но может превратиться в проблему для обычных граждан, так как власти могут за ними следить. Это может оказаться особенно опасным для правозащитников и фотожурналистов, безопасность которых часто зависит от их анонимности.Преступники также могут воспользоваться метаданными на фото. Если они будут знать, где и когда сделано фото, а значит знать ваше местоположение в то или иное время, это может увеличить для вас возможность стать жертвой кражи или преследования.К тому же, каждое фото можно связать с конкретной камерой, которой оно было сделано. В этом помогает явление, известное среди фотографов как неоднородность фотоотклика.Дело в том, что внутри каждой цифровой камеры есть датчик изображения, играющий важную роль в создании фотоснимка. Датчик состоит из миллионов светочувствительных элементов. Но каждый из этих элементов имеет свои особенности, связанные и с процессом производства, и с природными свойствами кремния, из которого они производятся. Из-за этого на каждой фотографии есть нечто похожее на незаметный водяной знак, уникальный для каждой конкретной камеры. Это и есть неоднородность фотоотклика.Сделать фото без метаданных не получится, вы можете только удалить их уже из готовой картинки. Единственное, чего можно сразу избежать — сделать фото без обозначения геолокации.Что касается неоднородности фотоотклика, избавиться от нее еще сложнее. Это возможно, если снизить разрешение фото, но насколько? Ответ зависит от многих факторов, например, от характеристик камеры.