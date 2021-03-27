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Коллаж: РБК-Украина

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выходные на грани контрастов: астрологи назвали счастливчиков 27-28 марта Если суббота пройдет в спокойном ритме, то воскресенье принесет только позитив и приятные моменты.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым улыбнется счастье и удача 27 и 28 марта. Об этом пишет27 марта будут преобладать темные силы, которые постараются завладеть каждым человеком. Возможны конфликты, агрессия, злость, зависть и предательство. Но если держать свои эмоции под контролем, то избежать неприятностей получится.Если суббота пройдет в спокойном ритме, то воскресенье принесет только позитив и приятные моменты.Звезды рекомендуют Тельцам быть доброжелательными по отношению к людям и это касается все, кого они встретят на своем пути в ближайшие выходные – в транспорте, в реальной жизни, в интернете. Если Тельцы преодолеют это испытание, то могут рассчитывать на то, что добро к ним обязательно вернется. Это коснется не только морального, но и материального уровня - им могут оказать помощь в неоднозначной ситуации.Близнецам советуют провести выходные за городом и желательно на даче. Если ее нет, то сгодится и городская квартира. Наведите порядок в шкафах, на участках, вымойте полы и окна – и вы сразу почувствуете, что дышать стало легче. Рассортируйте вещи на нужные и ненужные, отдайте лишнее на благотворительность. Такая процедура может стать ритуальной – на пустых местах в шкафах могут очень быстро появится новые приобретения.У Львов получится стать примером для подражания для окружающих. Пока не ясно, что именно восхитит в поведении представителей этого знака – их высказывания, красивые жесты или стиль. Но самое важное – Львы смогут получить массу приятных эмоций и почувствовать себя объектом поклонения. Это повысит самооценку.