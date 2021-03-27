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Екатерину Андрееву в тюрьме поставили на учет как склонную к экстремизму

27.03.2021 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Осужденную журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву, которая в настоящее время содержится в СИЗО Жодино, поставили на профилактический учет как личность, «склонную к экстремизму и иным деструктивным действиям».

Екатерину Андрееву в тюрьме поставили на учет как склонную к экстремизму

«Решение принималось на заседании специальной комиссии, где у нее спросили, признает ли она свою вину. Катя сказала, что не признает», — написал супруг журналистки Игорь Ильяш в «Фейсбуке».

«Профилактический учет означает, что теперь она находится на особом контроле у администрации тюрьмы. В частности, на дверях у нее теперь будет висеть коричневая карточка — так помечаются камеры, где есть склонные к экстремизму. В самой камере для Кати определено особое место, где она обязана находиться в тот момент, когда заходит надзиратель. Также ее теперь периодически будут вызывать на профилактические беседы. При отправке в колонию экстремистский статус за ней будет сохранен. Кстати, в учетной карточке Кати есть пометка — змагарка. То есть политический характер ее дела никто не скрывает», — отметил Ильяш.

Он считает, что решение о постановке на профилактический учет следует расценивать как давление на Андрееву.

«Никаких оснований (даже формальных) для этого не было. Известно, что Дарью Чульцову тоже хотят поставить на профилактический учет. Тот факт, что склонность к экстремизму одновременно разглядели и у Кати, и у Даши, позволяет предположить, что это решение принималось не на уровне местной администрации. Инструкция по поводу политических пришла сверху», — подчеркнул Ильяш.

Осужденных на два года лишения свободы журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову перевели в СИЗО Жодино 16 марта. Во время и после суда они находились в СИЗО № 1 в Минске, напоминает БелаПАН.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В учетной карточке Андреевой есть пометка — “змагарка”.
 
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