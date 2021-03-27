Силовики сняли бчб-флаг, вывешенный утром в ЖК «Каскад»

Неизвестные мужчины в балаклавах и спецодежде оливкового цвета сняли бело-красно-белый флаг, вывешенный сегодня утром на тросе между домами в жилом комплексе «Каскад» в Минске.

В спецоперации участвовало не менее пяти человек. С собой у них были гидравлические ножницы и лом.













Два человека поднялись на крышу и перерезали трос, а сотрудник в подъезде напротив втянул флаг внутрь. Еще два человека наблюдали за обстановкой внизу.

Сейчас на территории «Каскада» в микроавтобусах дежурят силовики.













Фото Василия Семашко