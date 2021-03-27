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Силовики сняли бчб-флаг, вывешенный утром в ЖК «Каскад»

27.03.2021 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Неизвестные мужчины в балаклавах и спецодежде оливкового цвета сняли бело-красно-белый флаг, вывешенный сегодня утром на тросе между домами в жилом комплексе «Каскад» в Минске.

В спецоперации участвовало не менее пяти человек. С собой у них были гидравлические ножницы и лом.

Силовики сняли бчб-флаг, вывешенный утром в ЖК «Каскад»

Силовики сняли бчб-флаг, вывешенный утром в ЖК «Каскад»

Силовики сняли бчб-флаг, вывешенный утром в ЖК «Каскад»

Два человека поднялись на крышу и перерезали трос, а сотрудник в подъезде напротив втянул флаг внутрь. Еще два человека наблюдали за обстановкой внизу.

Сейчас на территории «Каскада» в микроавтобусах дежурят силовики.

Силовики сняли бчб-флаг, вывешенный утром в ЖК «Каскад»

Силовики сняли бчб-флаг, вывешенный утром в ЖК «Каскад»

Силовики сняли бчб-флаг, вывешенный утром в ЖК «Каскад»

 

 

Фото Василия Семашко

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Неизвестные мужчины в балаклавах и спецодежде оливкового цвета сняли бело-красно-белый флаг, вывешенный сегодня ут
 
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