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Силовики сняли бчб-флаг, вывешенный утром в ЖК «Каскад»
Источник материала: Навiны
Неизвестные мужчины в балаклавах и спецодежде оливкового цвета сняли бело-красно-белый флаг,
В спецоперации участвовало не менее пяти человек. С собой у них были гидравлические ножницы и лом.
Два человека поднялись на крышу и перерезали трос, а сотрудник в подъезде напротив втянул флаг внутрь. Еще два человека наблюдали за обстановкой внизу.
Сейчас на территории «Каскада» в микроавтобусах дежурят силовики.
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