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«Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь — умрешь»

27.03.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь — умрешь.



Эту же истину вам подтвердит любой зэк и обязательно добавит историю из личного опыта. Как у кого-то в камере воспалился аппендицит, он два дня корчился от боли и умолял отвезти его в больницу, а увезли тогда, когда стал зеленый и начал терять сознание. Вот познаю теперь эту истину сам.

Случилась такая неприятность — сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться.

Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в «аквариуме» и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде.

Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат.

А не лечат. Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства.

Не дают.

И уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю.

Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь. Это немного расстраивает — за последнее время я все-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться.

С другой стороны, если жизнь дала лимоны, делай из них лимонад.

Я уже представляю, как буду ходить по зоне со стильной тростью. Внутри которой, конечно, спрячу острый клинок. А может, с костылем. Его я смогу легко кидать, превратив в смертельное оружие.

Но идеально — это деревянная нога. Вы помните мою метафору про тюрьму? Космическое путешествие.



Так в этом случае я стану космическим пиратом! На деревянной ноге! Смогу разговаривать фразами из «Острова сокровищ» вроде: «Одни боялись Пью, другие Билли Бонса, а меня… меня боялся сам Флинт».

Согласитесь, это будет круто. Только вот не знаю, где достать пиратского попугая на плечо. Ну, может, будут пролетать над нашей зоной, тогда поймаю одного.

Оставайтесь здоровыми
 
 
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Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь — умрешь.
 
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