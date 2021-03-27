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Переворот в Мьянме: военные заявили, что передадут власть в стране после новых выборов

27.03.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы. Они не признают результаты предыдущего голосования.




Об этом в субботу заявил главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, передает Кyodo.

По его словам, военный переворот был неизбежен из-за фальсификаций на прошлогодних выборах.

"Мы передадим власть в стране после того, как пройдут свободные и честные выборы", - заявил он.

Напомним, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Ранее мы писали о жертвах среди протестующих в Мьянме. С каждым днем число жертв растет.

Также сообщалось, что США готовят санкции против двух крупных компаний из-за протестов в Мьянме. В черный список внесли предприятия, контролируемые военными.
 
 
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Военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы. Они не признают результаты предыдущего голосования.
 
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