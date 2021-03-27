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По БТ назвали имя задержанного со «взрывными устройствами» и поставили запись разговора с Карач
Источник материала: Партизан
Телеканал «Беларусь-1» показал сюжет о задержании 35-летнего жителя Пинска, который, по данным МВД, собирался взорвать два взрывных устройства.
В сюжете назвали его имя — Вячеслав Малейчук.
Повторили и утверждение о причастности к предполагаемым взрывам «Байпола».
Также в эфире прозвучала запись разговора с Ольгой Карач,
«Ребята, наш протест мирный. То, что будет за скобками мирного протеста, вас не касается. Поверьте, милиции будет чем заниматься», — говорит голос, который, как утверждается в сюжете, принадлежит Ольге Карач.
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Телеканал «Беларусь-1» показал сюжет о задержании 35-летнего жителя Пинска, который, по данным МВД, собирался взорвать два взрывных устройства.
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