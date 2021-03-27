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Мельянцов: Переговоры Лукашенко с оппозицией будут означать его капитуляцию перед Западом
Источник материала: Партизан
Проведение переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с лидерами оппозиции при участии ОБСЕ под руководством Швеции, о чем говорит главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, трудно даже вообразить.
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По его словам, проведение подобных переговоров не представляется возможным, главным образом, потому, что стороны конфликта не обладают соразмерным влиянием.
«На сегодняшний день власть практически полностью вернула контроль над ситуацией в свои руки. Оппозиция для неё не представляет реальной политической угрозы (как это было в августе-сентябре прошлого года), являясь лишь раздражающим фактором на международном дипломатическом уровне и внутри страны», - пояснил он.
Мельянцов подчеркивает: рычагом, принуждающим к переговорам, могло бы быть внешнее давление со стороны стран Запада, но это давление остаётся символическим. К тому же, добавляет он, Минск заручился поддержкой Москвы, которая также усиливает конфронтацию с Западом.
«В таких условиях переговоры с лидерами протестов почти полностью исключены. Они будут означать потерю лица для Лукашенко в глазах его сторонников и капитуляцию перед Западом, который по версии белорусских властей, организовал "цветную революцию"», - подытожил он.
Напомним, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сделал резонансное заявление о том, что готовятся переговоры властей Беларуси с оппозицией при участии ОБСЕ под руководством Швеции.
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Проведение переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с лидерами оппозиции при участии ОБСЕ под руководством Швеции, о чем говорит главред «Эхо...
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