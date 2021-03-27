Почем «электрички» для народа? Изучаем цены на подержанные электромобили

Источник материала: Tut.by

Пока налоговая инспекция выясняет, откуда у белорусских инвалидов и многодетных семей деньги на Tesla, мы решили узнать цены на подержанные электромобили в базе объявлений av.by. Оказывается, на «электричку» начального уровня можно накопить за год.





До сих пор самым доступным вариантом электромобиля остается Nissan Leaf первого поколения. Минимальная цена — 6250 долларов. За эти деньги предлагается автомобиль 2011 года выпуска с пробегом 100 тысяч км.





Вот что пишет продавец: «Отличное состояние. В 2020 из США. 2 порта зарядки, пробег 45−50 км с печкой, а без неё до 100 км. SOH батареи 55%, 7 делений. Светодиодная оптика, солнечная панель в спойлере».

Максимальная цена на Nissan Leaf почти в два раза выше. 12 900 долларов просят за автомобиль 2016 года выпуска с пробегом всего 33 тысячи км. Запас хода у этой версии достигает 200 км.





Описание короткое, но емкое: «Состояние нового автомобиля, все работает идеально, хорошая комплектация, камера, подогрева сидений, круиз-контроль и др».

Минимальная цена за Nissan Leaf второго поколения — 18 400 долларов. Столько стоит автомобиль 2018 года выпуска с пробегом 57 тысяч км. Запас хода у электрокара достигает 250 км.





Продавец дает подробное описание: «Состояние нового автомобиля!!! Оригинальный пробег 35 тысяч миль, из США, куплен целым на аукционе Манхейм у дилера Nissan. Зимняя резина, камера заднего вида, датчики давления в шинах, полный электропакет, система контроля столкновения, круиз-контроль, keyless go (бесключевой доступ), функция e-pedal, и т.д. Два порта зарядки (включая порт быстрой зарядки). Батарея 40 кВт, делений 12 из 12. Автомобиль с находится в г. Минске, все сборы и пошлины уплачены, проходной в РФ и Казахстан».

Максимальная цена, за которую можно купить Nissan Leaf II — 30 тысяч долларов. Такие деньги просят за практически новый автомобиль 2019 года выпуска с пробегом 75 км.





Продавец весьма краток: «Новый автомобиль! Комплектация SL, без дефектов. Торг у автомобиля! Салоны просьба не беспокоить».

Компактный Fiat 500e тоже набирает популярность за счет относительно небольшой цены и стильного внешнего вида. Нам удалось найти автомобиль 2015 года за 8 500 долларов. Дешевле уже нет. Пробег у машины 42 тысячи км, а запас хода — до 170 км.





Fiat 500e оснащен батареей на 24 кВт, есть подогрев передних сидений. Зарядное устройство адаптировано под 220 Вольт.

Самый дорогой вариант этой модели продается за 13 500 долларов. Во столько оценили автомобиль 2017 года выпуска с пробегом 21 тысяча км.





Никакой дополнительной информации об автомобиле продавец не предоставил.

Микроскопический Smart Fortwo II можно купить минимум за 8 950 долларов. Это будет автомобиль 2014 года с пробегом 44 тысячи км.





Продавец пишет, что автомобиль прибыл из Америки, без повреждений в очень хорошем состоянии и маленьким пробегам (27 тысяч миль). «Идеальный выбор для тех, кто ищет авто для поездок по городу! Стоимость передвижения дешевле чем на метро, отсутствие каких-либо проблем с парковкой. Пробег на одном заряде 100−130 км. Время полного заряда на оригинальном зарядном 5−6 часов. 2 комплекта колёс на дисках».

Самый дорогой Smart Fortwo уже третьего поколения стоит практически в два раза дороже — 15 450 долларов. За эти деньги вы получите автомобиль 2017 года выпуска с пробегом 32 тысячи км. Запас хода — до 160 км.





Этот Smart тоже прибыл из Америки, без повреждений, в оригинальном исполнении. «Очень динамичный электромобиль, у которого никогда нет проблем с парковкой. Классический Smart теперь электро. Запас хода в среднем 160 км, зарядка от сети 220 около 5 часов. Максимальная скорость 130км\ч. Хорошая комплектация: подогревы сидений, кондиционер, панорамная крыша, центральный замок, электростекла и электрозеркала, датчик света и дождя, ABS и др. опции. На все интересующие вопросы отвечу!».

Довольно редкий электрический гость — Citroen C-Zero. Этот электрокар является полным аналогом Mitsubishi i-Miev. Автомобиль 2021 года выпуска с пробегом 126 тысяч км продается за 6950 долларов.





Продавец не поскупился на описание: «Авто в отличном состоянии, безаварийное прошлое. Всегда заботливое и бережное отношение к любимой машине. Полный аналог Mitsubishi i MiEV для европейского рынка со значком Citroën. Перед зимой (каждый год) обработка антикором с сертификатом и гарантией на специализированной станции. Также в комплекте с авто два комплекта отличных колес на оригинальных литых дисках. Два порта зарядки (быстрая 30 мин) и обычная 220 В от домашней сети (4−5 ч). Новое зарядное устройство 220 В (с регулировкой тока 8−16А таймером, счетчиком и т.д.) в комплекте с авто. Проведен дополнительный подогрев салона по таймеру на 220 В. Так же установлена в этом году новая „вебасто“ для обогрева салона в зимний период, для экономии запаса хода. Реальный запас хода 120−130 км летом и 90−100 зимой. Заводская тонировка AS3. Один из самых экономичных электрокаров (меньше 10 кВт, что составляет 2 рубля домашнего тарифа на 100 км пробега)».

Неистребима любовь белорусов к марке Volkswagen. По цене нового Polo можно купить Volkswagen e-Golf. Автомобиль 2014 года выпуска продается за 12 499 долларов. Пробег — 28 тысяч км, а запас хода — 170 км.





Автомобиль приехал из США. На борту есть встроенное зарядное 7.2 kWt, порты: j1772, CCS Combo1. Остаточная ёмкость ВВБ 91%.

Прямой конкурент «гольфу» — Ford Focus III ev. Диапазон цен невелик — от 12 до 15 тысяч долларов. Автомобиль 2017 года с пробегом всего 36 тысяч км продается за 14 989 долларов.





Продавец во всех подробностях расписал достоинства и преимущества своего товара: «Представляю вашему вниманию, единственный в продаже по СНГ не битый рестайлинговый фокус Из США! Покупалась полностью целой. Подтверждающие фото прилагаю. Реальный пробег. Полностью электрический. 07/17 года. Состояние нового автомобиля. Эл/мотор на 107 кВт (145 л.с., 250 Нм). Честный запас хода до 200 км, если постараться можно проехать и более. Универсальная машина для ежедневных поездок и на работу и по городу. Город, его главное преимущество! При торможении и накате заряжается. Режим рекуперации. Лично у себя получалось с точки А и точку Б сэкономить 25 км, т.е. при выезде к примеру запас хода 100 км, до конечного пункта ехать 10 км, итого когда приехал на место назначения запас 125 км».

На быстрой зарядке автомобиль заряжается за полчаса, от бытовой розетки — за 5 часов. Focus Electric начиная с 2017 года получил аккумулятор ёмкостью в 33.5 кВт*ч.

Спрос на Chevroelt Bolt за последние полгода активно растет после того, как цены на подержанные машины из США слегка упали. Ценовой диапазон — от 18 до 25 тысяч долларов. По верху рынка продается Chevrolet Bolt 2019 года выпуска с пробегом всего 15 400 км. Запас хода — 400 км.





Продавец описывает свой товар скупо: «Продаётся Chevrolet Bolt Premier. Максимальная комплектация, состояние нового авто. Установлена металлическая защита двигателя. Сделана антикоррозийная защита кузова. В комплекте зарядное устройство для зарядки от домашней сети».

Несмотря на довольно высокие цены, не утихает интерес белорусов к BMW i3. Но диапазон по стоимости просто огромный — от 13 до 33 500 долларов. По максимуму оценили BMW i3 2017 года выпуска с пробегом 27 тысяч км.





У этого электрокара запас хода 250 км, тогда как автомобили первых лет выпуска могут проехать всего 130−150 км на одной зарядке.

Самая доступная Tesla Model S — 2013 года выпуска и с пробегом 235 тысяч км продается за 25 500 долларов. Это самая простая версия с запасом хода всего 320 км.





Вот что указывает продавец: «Автомобиль прибыл из Америки, Без пробега по РБ. Машина в отличном состоянии как внешне, внутри, так и технически. Очень динамичный и вместительный электромобиль. Разгон до 100 км за 5 сек. Запас хода в среднем 320 км, зарядка от CHADEMO 1 час 30 минут, зарядка от сети 220 около 9.5 часов. Ёмкость Батареи 60 кВт/ч. Максимальная скорость 250 км\ч. Хорошая комплектация: кожаный салон, электробагажник, подогревы сидений передних, климат контроль, бесключевой доступ, центральный замок, электростекла и электрозеркала, складывание зеркал, датчик света и дождя, литые диски R19, порт быстрой зарядки CHADEMO, камера заднего вида, автопарковка, круиз-контроль, заводская сигнализация, ABS и др. опции».

Самая дорогая Tesla Model S продается за 61 тысячу долларов. Это уже автомобиль 2018 года, с пробегом 42 тысячи км и запасом хода 632 км.





Продавец пишет, что это «одна из самых дальнобойных моделей Tesla, запас хода (NEDC/EPA/WLTP 632 км). Максимальная комплектация. Всё работает, ПО обновляется по WiFi, навигация, автопилот, chademo. Авто оклеен плёнкой. Новая зимняя и летняя резина, оригинальная зарядка Tesla в подарок».

Минимальная цена младшей Tesla Model 3 — 33 900 долларов. Именно столько просят за автомобиль 2017 года выпуска с пробегом 40 тысяч км. Запас хода этой модели составляет 550 км. Привод — задний.





«Автомобиль пригнан из Америки, в хорошем состоянии, комфортный, экономичный. С разгоном 4.9 секунды до 100 км/ч. С максимальной комплектацией». — пишет продавец.

В 57 500 долларов обойдется самый доступный вариант Tesla Model X 2016 года выпуска с пробегом 55 200 км. Автомобиль полноприводный, а запас хода составляет 380 км.





Продавец сообщает, что машина покупалась в США с минимальными повреждениями, в комплекте идет набор переходников для зарядки.

А как вам такое? На продажу выставили одну из четырех Geely Geometry A, привезенных в Беларусь. Автомобиль 2020 года выпуска с пробегом 14 тысяч км продается за 33 тысячи долларов.





В описании указано, что автомобиль находится в отличном техническом состоянии, эксплуатация была безаварийная.

За 83 950 продается Audi e-tron с пробегом 18 тысяч км. Автомобиль 2019 года выпуска, с запасом хода 450 км.





И завершает нашу подборку самый дорогой электрокар с пробегом — это Porsche Taycan 2020 года выпуска. Он успел проехать всего 14 тысяч км и продается за 145 851 доллар.





Что известно об автомобиле? Это версия 4S Performance plus (570 л.с.) — самый дальнобойный Тайкан в линейке. Полный привод, европейская версия, со склада в Германии: сертифицированный электромобиль от официального Представительства Порше в Европе, гарантия распространяется на РБ и РФ. Ёмкость батареи — 93.4 кВт/ч. Дальность пробега на одной зарядке — 405 километров (300−350 км в реальных условиях). Суммарная мощность — 571 л.с. Ускорение: от 0 до 100 км/ч за 4.0 секунды. Максимальная скорость — 250 км/ч (ограничена электроникой).