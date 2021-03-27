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Японцы восхитились кадрами с российскими подлодками в Арктике
27.03.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Видео с атомными ракетоносцами России в Арктике стало самым популярным на странице в Twitter японского телеканала NHK.
Накануне Минобороны опубликовало видео учений атомных ракетоносцев, которые всплывают в Арктике, ломая 1,5 метровый слой льда. Учения проводились в рамках комплексной экспедиции "Умка-21".
Главнокомандующий ВМФ России адмирала Николая Евменова обратил внимание, что впервые в истории Военно-морского флота подлодки всплыли "по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров".
Видео учений только за несколько часов набрало наибольшее число просмотров, тем самым став самым популярным твитом телеканала.
А на канале Минобороны РФ в YouTube ролик просмотрели уже более 110 тысяч раз.
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Впервые в истории три российские атомные подводные лодки выполнили одновременное всплытие из-подо льда в Арктике.
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