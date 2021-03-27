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Японцы восхитились кадрами с российскими подлодками в Арктике

27.03.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Видео с атомными ракетоносцами России в Арктике стало самым популярным на странице в Twitter японского телеканала NHK.

Накануне Минобороны опубликовало видео учений атомных ракетоносцев, которые всплывают в Арктике, ломая 1,5 метровый слой льда. Учения проводились в рамках комплексной экспедиции "Умка-21".

Главнокомандующий ВМФ России адмирала Николая Евменова обратил внимание, что впервые в истории Военно-морского флота подлодки всплыли "по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров".

Видео учений только за несколько часов набрало наибольшее число просмотров, тем самым став самым популярным твитом телеканала.

А на канале Минобороны РФ в YouTube ролик просмотрели уже более 110 тысяч раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые в истории три российские атомные подводные лодки выполнили одновременное всплытие из-подо льда в Арктике.
 
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