«Дышит еле-еле, приезжайте быстрее». Мужчина разбирал дом, и его привалило крышей (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером, около 17:00 спасателям из Рогачевского района Гомельской области позвонили из деревни Шапчицы. Звонившие сообщили, что в доме по улице Гагарина частично обвалился потолок и прижал человека. Выяснилось, что под завалами находится 54-летний мужчина, который разбирал этот дом.

«Человека крышей придавило, не может вылезти. Все там еле-еле дышит, а там не поднять. Просто потолок обвалился. Только быстро, пожалуйста, потому что там уже все», — слышно на аудиозаписи звонка, который поступил на номер 101.

— Когда я подошел к месту обрушения, то услышал стоны и просьбы о помощи от мужчины. Поддерживая разговор с ним, параллельно старался успокоить.













И одновременно совместно с командиром отделения Тимофеем Максименко, старшим пожарным Артемом Гудковым и пожарным Евгением Певневым с помощью гидравлического инструмента «Холматро» мы приподняли балку и освободили мужчину, а затем вывели его на улицу из-под обрушения. Затем его осмотрели работники скорой медицинской помощи и сказали, что в госпитализации он не нуждается, — рассказал начальник караула пожарной части №2 Рогачева Андрей Кажан.