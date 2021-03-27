Источник материала: UDF

Александр Класковский

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Этот сюжет пока сильно напоминает дело «Белого легиона», которое было состряпано в 2017-м» Поверит ли народ в кровожадную Тихановскую?

По словам, задержанный «мерзавец» «говорит, что хотел силовиков наказать». По информации МВД, этот человек накануне 25 марта получил в мессенджере от инициативы ByPol, с которой контактировал, указание «совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования». Злоумышленника якобы поймали в Печах, где он хотел-де заложить самодельное взрывное устройство (второе по счету) в воинской части.И уже здесь начинаются нестыковки. Во-первых, нелогичен выбор Печей, где находится не какой-нибудь спецназ, жестивший при разгоне уличных акций, а учебный центр. Тамошние военные при подавлении протестов вроде как не засветились.Во-вторых, непонятно, зачем тогда первое взрывное устройство было заложено в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича. При чем тут наказание силовиков?Заместитель министра внутренних дел, комментируя эту историю, подчеркнул, что ByPol тесно связан «с так называемым координационным советом Тихановской». Это можно воспринять как намек: а не она ли и заказала кровавую вакханалию?Отбросим рассуждения морального толка: способна ли мать двоих детей инициировать взрыв на детской площадке (да и в воинской части тоже)? Возьмем чисто политический интереси ее команды, чтобы протестная активность вернулась на улицы.И что они для этого делают по версии властей? Правильно, планируют теракты, чтобы режим получил свободу рук для окончательной расправы с ненавистными «протестунами» и вообще всеми очагами крамолы, может быть даже с введением чрезвычайного положения. После чего выдавленные в эмиграцию противники Лукашенко гарантированно остаются у разбитого корыта.В общем, или в этих заграничных штабах сидят полные идиоты, или, мягко говоря, недодумали те, кто очень хотел бы их дискредитировать.А вообще этот сюжет пока сильно напоминает дело «Белого легиона», которое было состряпано в 2017-м на волне «тунеядских протестов». Оно, напомню, началось с письма некой фрау А. из Берлина о якобы готовящихся на 25 марта (тоже завязка на День Воли!) провокациях, сопровождалось громкими заявлениями о боевиках c оружием, но закончилось пшиком, а три с лишним десятка задержанных были тихо выпущены.И вообще доверие к властям и силовикам у массы белорусов сейчас даже не нулевое, а измеряется отрицательными величинами. Так что, как бы ни старалась пропаганда, версия о кровожадной Тихановской явно не прокатит.