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В Витебске задержали двух мужчин – их обвинили в подготовке «массовых беспорядков»

27.03.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Витебске задержали двух мужчин – их обвинили в подготовке «массовых беспорядков»
Фото: sk.gov.by
Следственный комитет сообщил, что двое жителей Витебска с ноября 2020 года по 9 февраля 2021 года якобы «создали условия для своего участия и участия других людей в массовых беспорядках».

Как утверждают в СК, 38-летний и 43-летний жители Витебска «приобрели стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и бутылки с горючей жидкостью, подготовили их для использования и хранили у себя в гараже». Во время обыска у одного из задержанных якобы нашли 5 граммов марихуаны.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст.328 («Незаконный оборот наркотиков») и ч. 1 ст.13, ч. 1 ст.293 («Подготовка массовых беспорядков») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В СК подчеркивают, что обвиняемые в 2020 году неоднократно привлекались к административной ответственности по ст.23.34 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») КоАП за участие в протестах.

По словам правозащитников, с лета 2020 года происходят самые массовые в новейшей истории Беларуси репрессии. С августа были возбуждены более 2400 уголовных дел, связанных с протестами, 298 человек по состоянию на 20 марта признаны политзаключенными. Тысячи протестующих по всей стране стали жертвами целенаправленных пыток, более 33 тысяч человек были задержаны в административном порядке. По разным оценкам, от 4 до 10 человек погибли в результате действий силовиков. При этом ни за пытки, ни за убийства к ответственности никого не привлекли.
 
Теги: Витебск
 
 
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Обвиняемые в 2020 году неоднократно привлекались к административной ответственности.
 
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