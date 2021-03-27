Источник материала: UDF



Фото: sk.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебске задержали двух мужчин – их обвинили в подготовке «массовых беспорядков» Обвиняемые в 2020 году неоднократно привлекались к административной ответственности.

Как утверждают в СК, 38-летний и 43-летний жители Витебска «приобрели стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и бутылки с горючей жидкостью, подготовили их для использования и хранили у себя в гараже». Во время обыска у одного из задержанных якобы нашли 5 граммов марихуаны.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст.328 («Незаконный оборот наркотиков») и ч. 1 ст.13, ч. 1 ст.293 («Подготовка массовых беспорядков») Уголовного кодекса Республики Беларусь.В СК подчеркивают, что обвиняемые в 2020 году неоднократно привлекались к административной ответственности по ст.23.34 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») КоАП за участие в протестах.По словам правозащитников, с лета 2020 года происходят самые массовые в новейшей истории Беларуси репрессии. С августа были возбуждены более 2400 уголовных дел, связанных с протестами, 298 человек по состоянию на 20 марта признаны политзаключенными. Тысячи протестующих по всей стране стали жертвами целенаправленных пыток, более 33 тысяч человек были задержаны в административном порядке. По разным оценкам, от 4 до 10 человек погибли в результате действий силовиков. При этом ни за пытки, ни за убийства к ответственности никого не привлекли.