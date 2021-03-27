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Невзоров: «По сравнению с теми, кто грабит регионы Украины, бомбит Сирию, избивает людей на улицах — Мохов просто ангелочек»
27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист отвечает на вопрос, морально ли платить деньги, чтобы маньяк дал интервью. Речь идет о слухах о том, что ради эксклюзивного интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым представители Ксении Собчак оплатили ему жилье.
— Отвечаю. Мы всегда платим маньякам и уже привыкли это делать, —
Трансляции из Думы или СФ, ведь тоже, охотно оплачиваются нами. Давать ли им слово? Они давно взяли слово сами. И возвели его в статус закона.
По сравнению с теми, кто грабит и насилует регионы Украины, бомбит Сирию, избивает людей на улицах Питера и Москвы — Мохов просто ангелочек.
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Невзоров: «По сравнению с теми, кто грабит регионы Украины, бомбит Сирию, избивает людей на улицах — Мохов просто ангелочек»
Российский публицист отвечает на вопрос, морально ли платить деньги, чтобы маньяк дал интервью. Речь идет о слухах о том, что ради эксклюзивного интервью со...
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