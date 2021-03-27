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Невзоров: «По сравнению с теми, кто грабит регионы Украины, бомбит Сирию, избивает людей на улицах — Мохов просто ангелочек»

27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист отвечает на вопрос, морально ли платить деньги, чтобы маньяк дал интервью. Речь идет о слухах о том, что ради эксклюзивного интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым представители Ксении Собчак оплатили ему жилье.

Невзоров: «По сравнению с теми, кто грабит регионы Украины, бомбит Сирию, избивает людей на улицах — Мохов просто ангелочек»

— Отвечаю. Мы всегда платим маньякам и уже привыкли это делать, — рассуждает Александр Невзоров. — Мы платим подоходный налог, Налог на имущество, Транспортный налог, НДС и так далее. Так что тут ничего нового и чрезвычайного нет. Мы платим им, в том числе «за грязные рассказы».

Трансляции из Думы или СФ, ведь тоже, охотно оплачиваются нами. Давать ли им слово? Они давно взяли слово сами. И возвели его в статус закона.

По сравнению с теми, кто грабит и насилует регионы Украины, бомбит Сирию, избивает людей на улицах Питера и Москвы — Мохов просто ангелочек.

 
 
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Российский публицист отвечает на вопрос, морально ли платить деньги, чтобы маньяк дал интервью. Речь идет о слухах о том, что ради эксклюзивного интервью со...
 
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