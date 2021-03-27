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Глава БТ Иван Эйсмонт: Беларусь выиграла это «Евровидение»
Источник материала: Навiны
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт назвал политически мотивированным решение Европейского вещательного союза об
«Решение о нашей дисквалификации — политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз», — приводит комментарий Эйсмонта телеграм-канал ОНТ.
«Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? Посмотрите наш последний выпуск программы “Понятная политика”. Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций», — отметил Эйсмонт.
«Группа “Галасы ЗМеста” вошла в историю и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это “Евровидение”!» — подытожил председатель Белтелерадиокомпании.
26 марта Европейский вещательный союз (EBU)
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