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«Купаловцы» покажут спектакль о нацизме. Посмотреть его может любой

27.03.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Театральная группа «Купаловцы» анонсировала премьеру: спектакль-трилогию «Страх» по пьесе Бертольда Брехта «Страх и отчаяние Третьего Рейха». Посмотреть его можно будет на YouTube.



«День театра — день символический, особенно в этом году. Мы театр без сцены, театр в изгнании. Самое сильное, что мы можем сделать в такой день, — это заговорить на языке, который нам наиболее понятен — на языке театра. Когда, если не сегодня», — пишут «Купаловцы», пишет TUT.BY

Премьера состоится на YouTube-канале «Купаловцы». Три части спектакля покажут 27 марта, 28 марта и 29 марта, каждый вечер — в 21:00. Все части будут доступны для просмотра до 31 марта.

В 1930-е годы Бертольт Брехт был лишен немецкого гражданства и вынужден эмигрировать.

Его пьесу «Страх и отчаяние Третьего Рейха» «Купаловцы» описывают так: «Это подробное описание механизмов установленной системы Брехт написал на основе свидетельств очевидцев и газетных заметок. Переполненные тюрьмы, процветающая пропаганда, люди, не имеющие права на собственное мнение, повсеместная нищета и всеобщий липкий страх. Но чем страшнее ложь, тем меньше ее плоды. Тем скорее она себя сожрет».
 
 
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Театральная группа «Купаловцы» анонсировала премьеру: спектакль-трилогию «Страх» по пьесе Бертольда Брехта «Страх и отчаяние Третьего Рейха». Посмотреть его...
 
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