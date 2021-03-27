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В Дзержинском районе спасали провалившихся под лед лошадей
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел поздно вечером в субботу 26 марта. Около одиннадцати часов вечера спасателя сообщили о том, что под лед на водоеме возле деревни Наквасы провалились две лошади.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что лошади находятся в 5 метрах от берега,
В начале первого ночи лошади были доставлены на берег.
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Инцидент произошел поздно вечером в субботу 26 марта. Около одиннадцати часов вечера спасателя сообщили о том, что под лед на водоеме возле деревни Наквасы...
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