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В Дзержинском районе спасали провалившихся под лед лошадей

27.03.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел поздно вечером в субботу 26 марта. Около одиннадцати часов вечера спасателя сообщили о том, что под лед на водоеме возле деревни Наквасы провалились две лошади.



Прибывшие на место спасатели обнаружили, что лошади находятся в 5 метрах от берега, пишет interfax.by. Сотрудникам МЧС пришлось прорезать лед бензопилой.


В начале первого ночи лошади были доставлены на берег.
 
 
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Инцидент произошел поздно вечером в субботу 26 марта. Около одиннадцати часов вечера спасателя сообщили о том, что под лед на водоеме возле деревни Наквасы...
 
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