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Соболенко и Мертенс проиграли в 1/16 парного разряда турнира в Майами

27.03.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Теннисистки Арина Соболенко и Элизе Мертенс проиграли в матче 1/16 парного разряда турнира категории WTA 1000 в Майами с призовым фондом 3,2 млн долларов.



Фото instagram.com/sabalenka_aryna/

Белорусско-бельгийский дуэт проиграл в двух сетах румынско-немецкой паре в составе Симоны Халеп и Ангелики Кербер — 5:7, 5:7, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Напомним, что в 2019 г. А. Соболенко и Э. Мертенс выиграли в парном разряде аналогичного турнира.

Турнир в Майами завершится 3 апреля.
 
Теги: Минск
 
 
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Теннисистки Арина Соболенко и Элизе Мертенс проиграли в матче 1/16 парного разряда турнира категории WTA 1000 в Майами с призовым фондом 3,2 млн долларов.
 
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