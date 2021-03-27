Вы не поверите, сколько людей хочет обнять корову - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Благотворительный фонд в Калифорнии позволил людям обнять коров – это своеобразный вид терапии. Семь коров готовы к объятиям. И это не случайная акция – такая программа фонда работает уже 21 год.

Раньше возможность обнять корову могли получить дети и взрослые с особыми заболеваниями. Но из-за пандемии такой шанс решили дать любому – ведь все мы в изоляции чувствовали себя немного одиноко.

"Терапия коровьими объятиями оказалась чрезвычайно успешной. Это доводит людей до слез. Это заставляет людей смеяться и улыбаться. Это заставляет их чувствовать себя менее одинокими", - рассказала основательница фонда Эли Лэкс.

Уже сейчас запись в очереди на "обнимашки" ведется на июль! Три причины такой популярности, по мнению авторов идеи: коровы настоящие, коровы гигантские, а самое главное – они не осуждают.

Ну что, белорусские фермеры, готовы предложить нам такие объятия?