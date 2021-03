«У людзях жыве страх вельмі глыбока». Звольненая скрыпачка опэрнага тэатру расказала, чаму зьехала і калі зьбіраецца вярнуцца

Источник материала: Свабода

Пры канцы кастрычніка скрыпачку беларускага Нацыянальнага тэатру опэры і балету Алу Джыган разам з двума яе калегамі — канцэртмайстрам Рэгінай Саркісавай і альтысткай Аляксандрай Пацёмінай — звольнілі пасьля акцыі салідарнасьці.

Перад пачаткам опэры «Царская нявеста» артысты заявілі са сцэны, што ня могуць быць абыякавымі да таго, што адбываецца ў краіне. У гэты час нечакана гледачы ў залі засьпявалі «Магутны Божа». Пазьней стала зразумела, што сьпявалі ўдзельнікі «Вольнага хору» — хор нечакана зьяўляецца ў публічных месцах Менску і выконвае кампазыцыі, якія сталі папулярнымі падчас пратэстаў. Пасьля гэтага спэктаклі ў тэатры адмянілі — нібыта праз каранавірус. Тых, хто пасьпеў выступіць са сцэны, звольнілі.

Ала Джыган была вымушана зьехаць зь Беларусі. У эфіры « Настоящего времени » яна апавяла, чаму гэта зрабіла і калі зьбіраецца вярнуцца.

— Я пакінула Беларусь празь месяц пасьля нашага звальненьня. Гэта было рашэньне нялёгкае. З аднаго боку, мая сямʼя, якую я ня бачыла, якая жыве за межамі Беларусі — праз пандэмію цягам году я іх ня бачыла. Калі стала вядома пра тое, што здарылася, дачка адразу ж мне сказала: «Давай я куплю білет, і ты першым самалётам прыляціш да нас». Зь іншага боку, мне хацелася застацца ў краіне, каб ня страціць сувязь зь людзьмі, якія працягваюць змагацца. Але ўсё-такі вырашыла я зьехаць, бо мае сябры, калегі і мае родныя сказалі, што так будзе лепш. Вы самі ведаеце, пэўна, што ў нашай краіне можна атрымаць тэрмін або штраф ці быць затрыманым нават нічога ня робячы. То бок людзі, якія толькі павесілі бел-чырвона-белыя сьняжынкі, сьцяг на ўласнае вакно, могуць быць затрыманымі. Таму я вырашыла зьехаць.

— Вы ня кажаце, дзе знаходзіцеся, у якой краіне?

— Я магу сказаць, я знаходжуся ў Швэйцарыі, тут жыве мая дачка.

— Ці адчуваеце вы сябе ў небясьпецы цяпер?

— Не, вядома. Там, дзе я цяпер, я сябе не адчуваю ў небясьпецы. Больш за тое, цяпер вырашаецца пытаньне пра падаўжэньне майго знаходжаньня тут, бо віза ў мяне скончылася, і мясцовыя ўлады паставіліся з разуменьнем да гэтага. Але сказаць, каб я моцна адчувала небясьпеку ў сябе ў краіне, таксама нельга. Але зноў жа, я вяртаюся да таго, што я сказала раней, цяпер такая абстаноўка, апошнія шэсьць месяцаў, што любы чалавек можа быць затрыманым.

Калі ўжо казаць пра маю сытуацыю, то ў тэатры, калі праходзіла ў нас акцыя, якая была заплянаваная літаральна за тры гадзіны да пачатку, пасьпелі зьвярнуцца да публікі ўсяго некалькі чалавек — канцэртмайстар аркестру Рэгіна Саркісава і яшчэ адна альтыстка. Я не пасьпела сказаць ані слова, бо, з аднаго боку, людзі абураліся, некалькі чалавек, а іншыя людзі казалі: «Дайце сказаць музы́кам». Але на наступны дзень усё роўна нас звольнілі траіх, і мяне ў тым ліку. І ў гэтым немалую ролю, я хацела б пра гэта сказаць, сыгралі людзі, якія пісалі службовыя запіскі, то бок кіраўнікі. Я не адмаўляю таго факту, што я зьбіралася гаварыць, зьвярнуцца, бо ў мяне, як і ў многіх людзей, болем у сэрцы адгукаліся тыя падзеі, якія адбываліся вуліцах, тыя затрыманьні, тыя жорсткія катаваньні, якія прымяняліся да людзей, тое бяспраўе, у якім людзі апынуліся.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);