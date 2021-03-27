ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Астрологи назвали, какие знаки зодиака являются опасными

27.03.2021 12:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Астрологи назвали, какие знаки зодиака являются опасными
Иллюстративное фото
Астрологам удалось определить, какие знаки зодиака являются самыми опасными. Каждый из них требует к себе особого отношения, при этом в них имеется скрытая угроза. Несмотря на то, что каждый знак зодиака подвергается раздражению, реакция на стресс у каждого своя.

Близнецы (22 мая — 21 июня)


Люди, рожденные под этим знаком, могут совершить преступление, а вот на убийство они точно не пойдут. Близнецы видят все выгодные решения, поэтому их часто задействуют в разных махинациях, которые связаны с материальными ценностями. Представители этого знака могут каждого заговорить, но никогда они не станут пачкать свои руки в крови.

Водолей (20 января — 18 февраля)


Рожденные под этим знаком зодиака являются безобидными, но иногда их заметное эго может бросаться в глаза. Водолеи имеют высокий уровень интеллекта, они знают все преступные схемы, а также к чему они могут привести. Если же Водолеи решаются влезть в авантюру, то они проявляют свою хитрость и делают все, чтобы их никто не поймал.

Многие считают их самыми неприятными, потому что у них отличное чувство юмора и всегда под рукой Интернет. Чаще всего им наплевать на таланты других людей, потому что они слишком зациклены на своем здоровье. Именно поэтому астрологи не советуют трогать этих людей, а сами они первыми никого не затронут.

Лев (23 июля — 22 августа)


Люди этого знака зодиака могут достичь больших высот в преступном мире. Но они никогда не пойдут на убийство, поскольку считают, что это не царское дело. Чтобы привлечь внимание, они готовы будут лишить жизни кого угодно. Они не успокоятся до тех пор, пока не сотрут врага в пыль и пепел. Львы будут делать это медленно и пафосно.

Львы сначала будут показывать всем, насколько их соперник ничтожен и неприятен. А потом и вовсе перекроют ему кислород. Не стоит переходить дорогу этому знаку, иначе не поздоровится всем.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди, рожденные под этим знаком, могут совершить преступление.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как полгода назад: в субботу Минск снова заполнила спецтехника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by