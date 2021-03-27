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Иллюстративное фото

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Лев (23 июля — 22 августа)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астрологи назвали, какие знаки зодиака являются опасными Люди, рожденные под этим знаком, могут совершить преступление.

Люди, рожденные под этим знаком, могут совершить преступление, а вот на убийство они точно не пойдут. Близнецы видят все выгодные решения, поэтому их часто задействуют в разных махинациях, которые связаны с материальными ценностями. Представители этого знака могут каждого заговорить, но никогда они не станут пачкать свои руки в крови.Рожденные под этим знаком зодиака являются безобидными, но иногда их заметное эго может бросаться в глаза. Водолеи имеют высокий уровень интеллекта, они знают все преступные схемы, а также к чему они могут привести. Если же Водолеи решаются влезть в авантюру, то они проявляют свою хитрость и делают все, чтобы их никто не поймал.Многие считают их самыми неприятными, потому что у них отличное чувство юмора и всегда под рукой Интернет. Чаще всего им наплевать на таланты других людей, потому что они слишком зациклены на своем здоровье. Именно поэтому астрологи не советуют трогать этих людей, а сами они первыми никого не затронут.Люди этого знака зодиака могут достичь больших высот в преступном мире. Но они никогда не пойдут на убийство, поскольку считают, что это не царское дело. Чтобы привлечь внимание, они готовы будут лишить жизни кого угодно. Они не успокоятся до тех пор, пока не сотрут врага в пыль и пепел. Львы будут делать это медленно и пафосно.Львы сначала будут показывать всем, насколько их соперник ничтожен и неприятен. А потом и вовсе перекроют ему кислород. Не стоит переходить дорогу этому знаку, иначе не поздоровится всем.