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Иллюстративное фото

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Удлиненный нос

Нос с горбинкой

Широкий нос

Прямой (греческий) нос

Нос, как «картошка»

Курносый нос

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые объяснили, как по форме носа определить характер мужчины Существует несколько основных типов.

Издание предлагает рассмотреть несколько основных типов представителей сильного пола, которые отличаются типом носа.Принято считать, что самыми умелыми соблазнителями являются мужчины с удлиненными носами. Такому парню достаточно просто одного взгляда, чтобы покорить симпатичную девушку. Этот тип мужчин очень обаятельный и лучше всех знает, что такое чувство юмора. Находиться с ним в одной компании весело и интересно. Однако если у молодого человека нос длинный и при этом еще и тонкий, то это может говорить о том, что он гордый и обидчивый человек.Представители сильного пола, у которых нос с горбинкой отличаются своим выраженным характером. Это сентиментальные личности, которые иногда склонны к романтике. Если такому мужчине понравится девушка, то он будет бороться за нее до конца. Им нравится все, что связано с интимной жизнью. Именно из таких представителей сильного пола получаются самые верные мужья и любящие отцы.Обладатели широких носов зачастую отличаются своей открытостью и спокойным характером. По отношению к своей второй половинке такой мужчина будет очень внимательным и щедрым. Женщина рядом с таким партнером будет всегда чувствовать себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне. Если у обладателя такого носа появляются дети, то он сделает все, чтобы у них было самое счастливое детство. Этот человек жаждет находиться в центре внимания и старается достигать больших результатов в карьере.Как правило, обладатели таких носов очень красивые и отличаются правильными чертами лица. Среди них много страстных любовников, но при этом такие мужчины остаются верными мужьями. Можно сказать, что обладатель такого носа – эталон абсолютно во всём. Когда ему нужно что-то выбрать, то он перед этим всегда будет долго и тщательно обдумывать различные варианты. Не будет продолжать общаться с людьми, которые хоть раз в жизни его подвели или предали.Этот тип мужчин отличается своей обаятельностью. Они всегда найдут тему для разговора и знают, что и когда нужно говорить. Такие мужчины стремятся заработать много денег. Ради этого могут трудиться не на одной работе. Если этот человек женится, то в его семье всегда будет царить спокойствие и уют. Вокруг такого типажа много друзей, ведь с этими людьми всегда приятно иметь дело.Мужчины с курносыми носами от природы очень привлекательные. Они легко притягивают к себе внимание противоположного пола, ведь их сексуальности остаётся только позавидовать.Со стороны может показаться, что курносые мужчины беззаботные, но это не так. Это ответственные люди, которые всегда стараются ставить перед собой много целей и задач. Чтобы покорить сердце такого красавчика, женщине достаточно быть ухоженной и веселой.