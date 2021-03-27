В Минск стягивают спецтехнику и силовиков

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Силовики в Минске, архивное фото / Еврорадио

Спецтехика в Минске / Онлайнер

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Так, были замечены машины с солдатами Внутренних войск, автобусы с завешенными окнами, техника с колючей проволокой.Заметили в Минске и водомёты.Утром в субботу протестных акций в Минске не проходило. Однако они ожидаются ближе к вечеру — во всяком случае, к протестом призвал ряд телеграм-каналов.