Силовики и спецтехника концентрируются в центре Минска. Уже есть задержанные

В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника.





По словам очевидцев, колонны спецтехники, автозаков, милицейских автобусов и микроавтобусов замечены возле Академии наук, а также в районе площадей Якуба Коласа и Победы, неподалеку от Октябрьской площади. На самой площади дежурит милицейский патруль. Колонна автобусов стоит также на улице Володарского.

Спецтехника, водометы и автозаки находятся также на улице Саперов — неподалеку от Дворца Независимости.

По сообщениям «Белсата», в районе станции метро «Пушкинская» задержано несколько человек. Силовики останавливают молодых людей и требуют предъявить телефоны.