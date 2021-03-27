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Силовики и спецтехника концентрируются в центре Минска. Уже есть задержанные

27.03.2021 12:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника.

Силовики и спецтехника концентрируются в центре Минска. Уже есть задержанные

По словам очевидцев, колонны спецтехники, автозаков, милицейских автобусов и микроавтобусов замечены возле Академии наук, а также в районе площадей Якуба Коласа и Победы, неподалеку от Октябрьской площади. На самой площади дежурит милицейский патруль. Колонна автобусов стоит также на улице Володарского.

Спецтехника, водометы и автозаки находятся также на улице Саперов — неподалеку от Дворца Независимости.

По сообщениям «Белсата», в районе станции метро «Пушкинская» задержано несколько человек. Силовики останавливают молодых людей и требуют предъявить телефоны.

Накануне телеграм-каналы анонсировали в Минске акцию, приуроченную к Дню Воли, напоминает БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника.
 
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