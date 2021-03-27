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Силовики и спецтехника концентрируются в центре Минска. Уже есть задержанные
Источник материала: Навiны
В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника.
По словам очевидцев, колонны спецтехники, автозаков, милицейских автобусов и микроавтобусов замечены возле Академии наук, а также в районе площадей Якуба Коласа и Победы, неподалеку от Октябрьской площади. На самой площади дежурит милицейский патруль. Колонна автобусов стоит также на улице Володарского.
Спецтехника, водометы и автозаки находятся также на улице Саперов — неподалеку от Дворца Независимости.
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В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника.
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