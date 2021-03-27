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26 марта за участие в протестах сутки и штрафы получили не менее 145 человек

27.03.2021 12:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее 145 человек признаны 26 марта виновными по административным статьям за участие в протестных акциях, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

26 марта за участие в протестах сутки и штрафы получили не менее 145 человек

Наибольшая часть решений принята судами Минска. Самая распространенная статья КоАП — 24.23 (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия), также в некоторых случаях фигурирует дополнительное обвинение по статье 24.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Не менее 132 человек получили административные аресты на срок от 14 до 30 суток. 13 человек оштрафованы на сумму от 50 до 180 базовых величин (от 1450 до 5220 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Не менее 145 человек признаны 26 марта виновными по административным статьям за участие в протестных акциях, сообщает правозащитный сайт spring96.org
 
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