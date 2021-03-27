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Как полгода назад: в субботу Минск снова заполнила спецтехника

27.03.2021 12:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня утром минчане могли наблюдать давно забытую картину: по улицам проехала огромная колонна спецтехники и автобусы с военными. 

В последний раз спецтехнику сгоняли в Минск 25 марта, когда в стране праздновался День Воли и не было запланировано никаких особенных мероприятий. Что, впрочем, не помешало силовикам задержать больше 200 человек.

Утром 27 марта по Партизанскому проспекту проехала огромная колонна автобусов и грузовиков с военными, по городу рассредоточены микроавтобусы с людьми в штатском, были замечены водометы и «Рубежи», автозаки.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром минчане могли наблюдать давно забытую картину: по улицам проехала огромная колонна спецтехники и автобусы с военными. 
 
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