Как полгода назад: в субботу Минск снова заполнила спецтехника

Сегодня утром минчане могли наблюдать давно забытую картину: по улицам проехала огромная колонна спецтехники и автобусы с военными.

В последний раз спецтехнику сгоняли в Минск 25 марта, когда в стране праздновался День Воли и не было запланировано никаких особенных мероприятий. Что, впрочем, не помешало силовикам задержать больше 200 человек.

Утром 27 марта по Партизанскому проспекту проехала огромная колонна автобусов и грузовиков с военными, по городу рассредоточены микроавтобусы с людьми в штатском, были замечены водометы и «Рубежи», автозаки.