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Как полгода назад: в субботу Минск снова заполнила спецтехника
Источник материала: БДГ
Сегодня утром минчане могли наблюдать давно забытую картину: по улицам проехала огромная колонна спецтехники и автобусы с военными.
В последний раз спецтехнику
Утром 27 марта по Партизанскому проспекту проехала огромная колонна автобусов и грузовиков с военными, по городу рассредоточены микроавтобусы с людьми в штатском, были замечены водометы и «Рубежи», автозаки.
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Сегодня утром минчане могли наблюдать давно забытую картину: по улицам проехала огромная колонна спецтехники и автобусы с военными.
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