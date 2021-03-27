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В Минск стягивают спецтехнику и силовиков

27.03.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром и днём 27 марта очевидцы сообщают о том, что в Минск стягивают спецтехнику и силовиков.


Силовики в Минске, архивное фото / Еврорадио

Так, передает Еврорадио, были замечены машины с солдатами Внутренних войск, автобусы с завешенными окнами, техника с колючей проволокой.

Заметили в Минске и водомёты.


Спецтехика в Минске / Онлайнер

Утром в субботу протестных акций в Минске не проходило. Однако они ожидаются ближе к вечеру — во всяком случае, к протестом призвал ряд телеграм-каналов.
 
Теги: Минск
 
 
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Утром и днём 27 марта очевидцы сообщают о том, что в Минск стягивают спецтехнику и силовиков.
 
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