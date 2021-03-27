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В Минск стягивают спецтехнику и силовиков
Источник материала: Партизан
Утром и днём 27 марта очевидцы сообщают о том, что в Минск стягивают спецтехнику и силовиков.
Силовики в Минске, архивное фото / Еврорадио
Так,
Заметили в Минске и водомёты.
Спецтехика в Минске / Онлайнер
Утром в субботу протестных акций в Минске не проходило. Однако они ожидаются ближе к вечеру — во всяком случае, к протестом призвал ряд телеграм-каналов.
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Утром и днём 27 марта очевидцы сообщают о том, что в Минск стягивают спецтехнику и силовиков.
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