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На ремонт КПП около резиденций Лукашенко выделят крупную сумму
Источник материала: Партизан
Инвестиционная программа на 2021 год опубликована на Национальном правовом интернет-портале. В перечне объектов, в которые планируют вложиться, находится всякое: от административных зданий до социальных объектов. Но есть там и очень интересные пункты.
Резиденция Лукашенко в "Дроздах"
В инвестпрограмму включены ремонты КПП (контрольно-пропускных пунктов) около резиденций Лукашенко.
Так,
Ещё 981,5 тысяча рублей уйдёт на реконструкцию КПП к резиденции Лукашенко в Дроздах.
Таким образом, только на ремонт пропускных пунктов к резиденциям потратят больше двух миллионов рублей за год. Это две тысячи средних белорусских зарплат.
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Инвестиционная программа на 2021 год опубликована на Национальном правовом интернет-портале. В перечне объектов, в которые планируют вложиться, находится всякое: от...
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