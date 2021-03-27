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В Казахстане начался выпуск внедорожников Lada Niva Travel
Источник материала: Tut.by
«АвтоВАЗ» и казахстанская группа компаний «Аллюр» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого новый партнер российского производителя намерен выпускать в Костанае широкую линейку моделей Lada.
Производство Lada налаживается на мощностях предприятия
До недавнего времени локальный выпуск Lada в Казахстане осуществлялся в Усть-Каменогорске на мощностях завода «Азия Авто». Там выпускали Granta, универсал Kalina, Vesta, Largus, XRay и внедорожники 4×4, но в конце прошлого года производство свернули — из-за кризиса и резко упавшего спроса на автомобили предприятие «Азия Авто» фактически обанкротилось.
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«АвтоВАЗ» и казахстанская группа компаний «Аллюр» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого новый партнер российского производителя намерен...
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