В Казахстане начался выпуск внедорожников Lada Niva Travel

Источник материала: Tut.by

«АвтоВАЗ» и казахстанская группа компаний «Аллюр» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого новый партнер российского производителя намерен выпускать в Костанае широкую линейку моделей Lada.





Производство Lada налаживается на мощностях предприятия «СарыаркаАвтоПром» , на котором в прошлом году была организована сборка автомобилей Chevrolet. В случае с Lada речь также идет об «отверточном» производстве — первой моделью, выпуск которой организован в Костанае, стал внедорожник Niva Travel (то есть бывшая Chevrolet Niva). В ближайшие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие модели Lada (как ожидается, со сваркой и окраской кузовов).





До недавнего времени локальный выпуск Lada в Казахстане осуществлялся в Усть-Каменогорске на мощностях завода «Азия Авто». Там выпускали Granta, универсал Kalina, Vesta, Largus, XRay и внедорожники 4×4, но в конце прошлого года производство свернули — из-за кризиса и резко упавшего спроса на автомобили предприятие «Азия Авто» фактически обанкротилось.