ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Казахстане начался выпуск внедорожников Lada Niva Travel

27.03.2021 13:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«АвтоВАЗ» и казахстанская группа компаний «Аллюр» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого новый партнер российского производителя намерен выпускать в Костанае широкую линейку моделей Lada.


Производство Lada налаживается на мощностях предприятия «СарыаркаАвтоПром», на котором в прошлом году была организована сборка автомобилей Chevrolet. В случае с Lada речь также идет об «отверточном» производстве — первой моделью, выпуск которой организован в Костанае, стал внедорожник Niva Travel (то есть бывшая Chevrolet Niva). В ближайшие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие модели Lada (как ожидается, со сваркой и окраской кузовов).


До недавнего времени локальный выпуск Lada в Казахстане осуществлялся в Усть-Каменогорске на мощностях завода «Азия Авто». Там выпускали Granta, универсал Kalina, Vesta, Largus, XRay и внедорожники 4×4, но в конце прошлого года производство свернули — из-за кризиса и резко упавшего спроса на автомобили предприятие «Азия Авто» фактически обанкротилось.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«АвтоВАЗ» и казахстанская группа компаний «Аллюр» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого новый партнер российского производителя намерен...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сын Владимира Макея раскритиковал заявление МИД, адресованное США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by