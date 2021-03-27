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"Этот звук слышат только люди младше 20". Когда начинается "старость"?
27.03.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Что современные тридцатилетние думают о старости и пенсии и как со временем изменяется отношение к этому? "Пенсия — это время отдыха" — еще один стереотип, потому что на деле пожилой человек, как правило, не мыслит себя без труда.
Какие особенности у российской старости, что же все таки означает фраза "выйти на пенсию" и когда и как начинать к этому готовиться? Рассказывал социолог РАНхиГС Дмитрий Рогозин, Лина и Ваня представляли, что с ними будет после 70 лет, а Ксюша признавалась, почему дом в Португалии на старости лет - все же недостижимая мечта.
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Сегодня почти каждый "доживший" до 30 начинает называть себя старым. И понятие это часто воспринимается отрицательно. Почему так много негативных стереотипов...
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