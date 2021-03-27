СК: все задержанные сегодня на акциях протеста будут привлечены к уголовной ответственности

Источник материала: Onliner

УСК по городу Минску возбудило уголовное дело по факту размещения в телеграм-каналах призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

«Следственный комитет предупреждает, что лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности».