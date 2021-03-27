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СК: все задержанные сегодня на акциях протеста будут привлечены к уголовной ответственности
Источник материала: Onliner
УСК по городу Минску
«Следственный комитет предупреждает, что лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности».
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УСК по городу Минску возбудило уголовное дело по факту размещения в телеграм-каналах призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27...
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