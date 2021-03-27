Источник материала: Onliner

Сегодня глава Брестского облисполкома Юрий Шулейко провел прямую линию. Один из звонков касался скандального Брестского аккумуляторного завода, который, напомним, уже начал работать. Брестчанка спросила, на каком основании это произошло, передает БЕЛТА.

— Все показатели на предприятии соответствуют нормативам. Выбросы там не превышают даже половины ПДК. Это и легло в основу открытия предприятия, — сказал губернатор. — Завод стоит на жесточайшем экологическом контроле, угрозы никакой не несет. Результаты мониторинга доступны всем на сайте предприятия. Но если там хотя бы три раза будет зафиксировано малейшее нарушение природоохранного законодательства, завод приостановит свою работу до устранения замечаний, — сказал Шулейко.

Кроме того, звонившая поинтересовалась перспективой проведения местного референдума. С заявкой на его проведение общественная группа из противников строительства завода обратилась в Тельминский сельский совет.

— Обращение о проведении референдума в сельсовет, на территории которого находится завод, юридически несостоятельно, потому что предприятие построено по государственной инвестиционной программе, — пояснил Шулейко.

Напомним, ООО «Аккумуляторный альянс» мощностью 2 млн условных аккумуляторных батарей в год начал работать в штатном режиме с 13 марта.