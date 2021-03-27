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Это очень вкусно! Рецепт на 10 минут: ленивый хачапури на сковороде
Источник материала: ОНТ
Ищите простой рецепт сытного блюда и при этом устали от пиццы и пельменей? Ленивый хачапури на сковороде – это то, что вам нужно. Ингредиенты – на одной руке пересчитать, при этом это очень вкусно и быстро!
Приготовление:
1. Для начала нужно измельчить сыр. В этом нам поможет крупная тёрка.
2. Отдельно взбиваем в большой миске яйцо вилкой.
3. Затем к яйцу добавляем молоко и соль. Если у вас очень соленый сыр, то можно ее и не добавлять.
4. В эту же смесь добавляем муку. И пока ее не перемешали, сразу же добавляем измельченный сыр и все перемешиваем.
5. Разогреваем сковороду и смазываем ее сливочным маслом.
6. Выливаем на сковороду все тесто, равномерно распределяем и накрываем крышкой. Жарим на уровне 7-8.
7. Через минут 7 переворачиваем блинчик на другую сторону и доводим до готовности. Последние пару минут жарим без крышки, чтобы получилась золотистая корочка.
Подавать хачапури можно со сметаной, кефиром или несладким йогуртом. Также можно украсить зеленью. Приятного аппетита!
Фото: Getty Images
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Ищите простой рецепт сытного блюда и при этом устали от пиццы и пельменей? Ленивый хачапури на сковороде – это то, что вам нужно. Ингредиенты – на одной руке...
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