Это очень вкусно! Рецепт на 10 минут: ленивый хачапури на сковороде

Источник материала: ОНТ

Ищите простой рецепт сытного блюда и при этом устали от пиццы и пельменей? Ленивый хачапури на сковороде – это то, что вам нужно. Ингредиенты – на одной руке пересчитать, при этом это очень вкусно и быстро!

Нам понадобятся: 1. Яйцо (1 шт) 2. Стакан молока (250 мл) 3. Стакан муки (150 гр) 4. Сыр Сулугуни (300 гр) (можно взять любой другой твердый сыр, который хорошо плавится) 5. Сливочное масло (20 гр) 6. Соль и специи по вкусу

Приготовление:

1. Для начала нужно измельчить сыр. В этом нам поможет крупная тёрка.

2. Отдельно взбиваем в большой миске яйцо вилкой.

3. Затем к яйцу добавляем молоко и соль. Если у вас очень соленый сыр, то можно ее и не добавлять.

4. В эту же смесь добавляем муку. И пока ее не перемешали, сразу же добавляем измельченный сыр и все перемешиваем.

5. Разогреваем сковороду и смазываем ее сливочным маслом.

6. Выливаем на сковороду все тесто, равномерно распределяем и накрываем крышкой. Жарим на уровне 7-8.

7. Через минут 7 переворачиваем блинчик на другую сторону и доводим до готовности. Последние пару минут жарим без крышки, чтобы получилась золотистая корочка.

Подавать хачапури можно со сметаной, кефиром или несладким йогуртом. Также можно украсить зеленью. Приятного аппетита!

Фото: Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram