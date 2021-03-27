Мужчина признался в убийстве таксиста в Москве из-за спора по оплате

Источник материала: ОНТ

В Москве (Россия) мужчину подозревают в убийстве таксиста после спора об оплате заказа. Об этом информирует управление Следственного комитета России по Москве.

По данным следствия, 26 марта в салоне автомобиля обнаружили тело таксиста с колото-резаными ранами.

Фото: Pixabay

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