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Мужчина признался в убийстве таксиста в Москве из-за спора по оплате
Источник материала: ОНТ
В Москве (Россия) мужчину подозревают в убийстве таксиста после спора об оплате заказа. Об этом
По данным следствия, 26 марта в салоне автомобиля обнаружили тело таксиста с колото-резаными ранами.
Фото: Pixabay
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В Москве (Россия) мужчину подозревают в убийстве таксиста после спора об оплате заказа. Об этом информирует управление Следственного комитета России по Москве. По...
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