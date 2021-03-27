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Это точно позор! 10 самых безвкусных свадебных платьев невест

27.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это точно позор! 10 самых безвкусных свадебных платьев невест

Порой в погоне за необычным свадебным нарядом, девушки будто теряют рассудок и переступают через все рамки приличия и адекватности. Конечно, взгляды и внимание на торжестве они себе обеспечили. Да и благодаря разлетевшимся снимкам популярность в интернете пришла, но, наверное, это не то внимание, которого они добивались. Мы собрали в подборку самые странные и нелепые платья невест. Как вам пятый вариант?

1. Хочешь классное платье на свадьбу? Сделай его сама. Девушка решила удивить мужа и гостей собственными талантами и смастерила наряд из пластиковых стаканчиков, вилок и тарелок. 


2. Это подруга невесты?


3. От этой невесты взгляд на свадьбе точно не оторвут.


4. Девушка решила, что шариков на свадьбе много не бывает и надела такое платье. Главное, чтобы оно не лопнуло в самый неподходящий момент!


5. Платье из презервативов. Как думаете, что девушка хотела сказать, надевая его?


6. Размерчик не маловат?


7. Кажется, этот наряд сделали по эскизу 5-летней младшей сестры.


8. Боди-арт в свадебном исполнении. Ну, а что, бюджетненько.


9. Очень патриотичный наряд.


10. Платье в форме торта.


Фото: Getty images, Reddit, Facebook

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Порой в погоне за необычным свадебным нарядом, девушки будто теряют рассудок и переступают через все рамки приличия и адекватности. Конечно, взгляды и внимание на...
 
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