Это точно позор! 10 самых безвкусных свадебных платьев невест

Источник материала: ОНТ

Порой в погоне за необычным свадебным нарядом, девушки будто теряют рассудок и переступают через все рамки приличия и адекватности. Конечно, взгляды и внимание на торжестве они себе обеспечили. Да и благодаря разлетевшимся снимкам популярность в интернете пришла, но, наверное, это не то внимание, которого они добивались. Мы собрали в подборку самые странные и нелепые платья невест. Как вам пятый вариант?

1. Хочешь классное платье на свадьбу? Сделай его сама. Девушка решила удивить мужа и гостей собственными талантами и смастерила наряд из пластиковых стаканчиков, вилок и тарелок.





2. Это подруга невесты?





3. От этой невесты взгляд на свадьбе точно не оторвут.





4. Девушка решила, что шариков на свадьбе много не бывает и надела такое платье. Главное, чтобы оно не лопнуло в самый неподходящий момент!





5. Платье из презервативов. Как думаете, что девушка хотела сказать, надевая его?





6. Размерчик не маловат?





7. Кажется, этот наряд сделали по эскизу 5-летней младшей сестры.





8. Боди-арт в свадебном исполнении. Ну, а что, бюджетненько.





9. Очень патриотичный наряд.





10. Платье в форме торта.





Фото: Getty images, Reddit, Facebook

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