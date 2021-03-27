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В Британии лебедь несколько лет терроризирует людей, часами стуча клювом в двери

27.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Британии лебедь несколько лет терроризирует людей, часами стуча клювом в двери

В Нортгемптоне (Великобритания) последние пять лет жители одного из районов города жалуются на лебедя по кличке Седрик. Птица подходит к домам и настойчиво стучит клювом в двери. На необычную историю обращает внимание Mirror.

Житель города Стивен Легг, рассказал источнику, что лебедь порядка восьми лет живет на ближайшем озере. Последние пять лет птица докучает местным жителям. Седрик не наносит повреждений имуществу людей, но сильно шумит.


Предположительно, причиной странного поведения лебедя стала привычка. Возможно, раньше люди кормили птицу прямо у входных дверей. Седрик к этому привык и теперь просит угощение, стуча клювом в двери.

Фото: скриншот видео SWNS

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В Нортгемптоне (Великобритания) последние пять лет жители одного из районов города жалуются на лебедя по кличке Седрик. Птица подходит к домам и настойчиво стучит...
 
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