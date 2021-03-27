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В Британии лебедь несколько лет терроризирует людей, часами стуча клювом в двери
Источник материала: ОНТ
В Нортгемптоне (Великобритания) последние пять лет жители одного из районов города жалуются на лебедя по кличке Седрик. Птица подходит к домам и настойчиво стучит клювом в двери. На необычную историю
Житель города Стивен Легг, рассказал источнику, что лебедь порядка восьми лет живет на ближайшем озере. Последние пять лет птица докучает местным жителям. Седрик не наносит повреждений имуществу людей, но сильно шумит.
Фото: скриншот видео SWNS
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В Нортгемптоне (Великобритания) последние пять лет жители одного из районов города жалуются на лебедя по кличке Седрик. Птица подходит к домам и настойчиво стучит...
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