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Несколько человек пострадали при стрельбе в Вирджинии
Источник материала: ОНТ
В Вирджиния-Бич (Вирджиния, США) несколько человек были ранены во время стрельбы. Об этом
Уточняется, что ранения могут нести угрозу жизням пострадавшим. На месте инцидента работают правоохранители. Начато расследование.
Фото: pixabay
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В Вирджиния-Бич (Вирджиния, США) несколько человек были ранены во время стрельбы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местную полицию. Уточняется, что ранения...
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