Несколько человек пострадали при стрельбе в Вирджинии

Источник материала: ОНТ

В Вирджиния-Бич (Вирджиния, США) несколько человек были ранены во время стрельбы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что ранения могут нести угрозу жизням пострадавшим. На месте инцидента работают правоохранители. Начато расследование.

Фото: pixabay

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