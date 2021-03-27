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Милые и смешные: 13 фото питомцев, которые заставят вас улыбнуться. Только взгляните на пятого чудика!

27.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Милые и смешные: 13 фото питомцев, которые заставят вас улыбнуться. Только взгляните на пятого чудика!

Если раньше домашних животных заводили с целью помощи в домашнем хозяйстве. Собаки охраняли дома, коты ловили мышей. То сейчас их основная задача — радовать хозяев и окружающих людей. Собрали подборку милых и забавных питомцев, которые даже на фотографии поднимут вам настроение.

1. Кто такие эти ваши ламы?


TurdsforNipples 

2. Когда ты хочешь сделать селфи, а твой друг не хочет фотографироваться.


_FONTINA_ 

3. Этот цветочек уже точно пора пересадить.


gmcl86 

4. Главное — случайно не раздавить.


Aritmico 

5. Шабака-улыбака.


IStanCatwoman 

6. Берите молоко и закрывайте двери!


friendlynoodless 

7. Преступника нашли по горячим следам.


urfriendimane 

8. Когда попросили сделать серьезное лицо на фото.


Huskie47 

9. Таак, а кто тут у нас спрятался?


PlatardoSegpa 

10. Сиамские близнецы.


ShickityShockity 

11. Собаки-синхронисты.


verve1994 

12. Малыш попросился на ручки.


darkpour 

13. Костюмированная вечеринка!


brave_new_squirrels 

 

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Если раньше домашних животных заводили с целью помощи в домашнем хозяйстве. Собаки охраняли дома, коты ловили мышей. То сейчас их основная задача — радовать хозяев...
 
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