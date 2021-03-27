Милые и смешные: 13 фото питомцев, которые заставят вас улыбнуться. Только взгляните на пятого чудика!

Источник материала: ОНТ

Если раньше домашних животных заводили с целью помощи в домашнем хозяйстве. Собаки охраняли дома, коты ловили мышей. То сейчас их основная задача — радовать хозяев и окружающих людей. Собрали подборку милых и забавных питомцев, которые даже на фотографии поднимут вам настроение.

1. Кто такие эти ваши ламы?



TurdsforNipples

2. Когда ты хочешь сделать селфи, а твой друг не хочет фотографироваться.



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3. Этот цветочек уже точно пора пересадить.



gmcl86

4. Главное — случайно не раздавить.



Aritmico

5. Шабака-улыбака.



IStanCatwoman

6. Берите молоко и закрывайте двери!



friendlynoodless

7. Преступника нашли по горячим следам.



urfriendimane

8. Когда попросили сделать серьезное лицо на фото.



Huskie47

9. Таак, а кто тут у нас спрятался?



PlatardoSegpa

10. Сиамские близнецы.



ShickityShockity

11. Собаки-синхронисты.



verve1994

12. Малыш попросился на ручки.



darkpour

13. Костюмированная вечеринка!



brave_new_squirrels

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