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Милые и смешные: 13 фото питомцев, которые заставят вас улыбнуться. Только взгляните на пятого чудика!
Источник материала: ОНТ
Если раньше домашних животных заводили с целью помощи в домашнем хозяйстве. Собаки охраняли дома, коты ловили мышей. То сейчас их основная задача — радовать хозяев и окружающих людей. Собрали подборку милых и забавных питомцев, которые даже на фотографии поднимут вам настроение.
1. Кто такие эти ваши ламы?
2. Когда ты хочешь сделать селфи, а твой друг не хочет фотографироваться.
3. Этот цветочек уже точно пора пересадить.
4. Главное — случайно не раздавить.
5. Шабака-улыбака.
6. Берите молоко и закрывайте двери!
7. Преступника нашли по горячим следам.
8. Когда попросили сделать серьезное лицо на фото.
9. Таак, а кто тут у нас спрятался?
10. Сиамские близнецы.
11. Собаки-синхронисты.
12. Малыш попросился на ручки.
13. Костюмированная вечеринка!
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Милые и смешные: 13 фото питомцев, которые заставят вас улыбнуться. Только взгляните на пятого чудика!
Если раньше домашних животных заводили с целью помощи в домашнем хозяйстве. Собаки охраняли дома, коты ловили мышей. То сейчас их основная задача — радовать хозяев...
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