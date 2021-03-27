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Сегодня Беларусь присоединится ко всемирной экологической акции «Час земли»
Источник материала: ОНТ
Ради здоровья планеты. Сегодня пройдет популярная экологическая акция «Час земли». В ней участвуют более миллиарда людей и свыше 180 стран. Беларусь традиционно присоединяется.
Цель – поддержать интерес к проблемам изменения климата, светового загрязнения и другим. Чтобы помочь экологии планеты, нужно сегодня в 20:30 выключить свет и бытовые электроприборы. К акции присоединяются и городские власти: в прошлом году только в столице отключали подсветку Национальная библиотека, Большой театр, филармония, музеи, торговые центры и гостиницы.
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Ради здоровья планеты. Сегодня пройдет популярная экологическая акция «Час земли». В ней участвуют более миллиарда людей и свыше 180 стран. Беларусь традиционно...
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