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Сегодня Беларусь присоединится ко всемирной экологической акции «Час земли»

27.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня Беларусь присоединится ко всемирной экологической акции «Час земли»

Ради здоровья планеты. Сегодня пройдет популярная экологическая акция «Час земли». В ней участвуют более миллиарда людей и свыше 180 стран. Беларусь традиционно присоединяется. 

Цель – поддержать интерес к проблемам изменения климата, светового загрязнения и другим. Чтобы помочь экологии планеты, нужно сегодня в 20:30 выключить свет и бытовые электроприборы. К акции присоединяются и городские власти: в прошлом году только в столице отключали подсветку Национальная библиотека, Большой театр, филармония, музеи, торговые центры и гостиницы.

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Ради здоровья планеты. Сегодня пройдет популярная экологическая акция «Час земли». В ней участвуют более миллиарда людей и свыше 180 стран. Беларусь традиционно...
 
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